2020/05/24 | 21:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن مدير صحة الكرخ في بغداد جاسب الحجامي، اليوم الاحد، مواقع الاصابات بوباء كورونا وفق ارقام فرق الفحوصات العشوائية.وقال الحجامي في تصريح اطلعت عليه “يس عراق”، “اليوم فقدنا مريضين للاسف الشديد بعد معاناة في ردهات الانعاش الحالة الاولى رجل (م ع أ) من سكنة السيدية محلة ٨٢١ ز ٣١ والحالة الثانية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ: احد اطبائنا الاختصاص دخل الانعاش،،تعرف على مواقع اصابات كورونا اليوم) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الكرخ: احد اطبائنا الاختصاص دخل الانعاش،،تعرف على مواقع اصابات كورونا اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).