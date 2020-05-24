2020/05/24 | 21:46 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل أكثر من 500 حصان..ظهور فيروس جديد يستهدف الخيول هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/24 | 21:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتل أكثر من 500 حصان..ظهور فيروس جديد يستهدف الخيول) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتل أكثر من 500 حصان..ظهور فيروس جديد يستهدف الخيول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).