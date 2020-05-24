2020/05/24 | 21:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تسليمه اسماء المرشحين لحقيبة النفط .. زهرة البچاري .. الكاظمي تعهد بتنفيذ مطالب نواب البصرة والحرص على منح استحقاقاتها وعدم تهميشها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/24 | 21:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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