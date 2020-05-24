2020/05/24 | 21:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، عن السعر الذي حدده يوفنتوس لبيع مهاجمه الأرجنتيني غونزالو هيغواين، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وارتبط اسم هيغواين بالرحيل عن يوفنتوس هذا الصيف، في ظل رغبة البيانكونيري في التخلص منه.وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس سيكون على استعداد لبيع هيغواين هذا الصيف مقابل 18 مليون يورو، لضمان عدم الخسارة من بيعه في ميزانيته العمومية.وانضم هيغواين إلى يوفنتوس، قادمًا من نابولي، في صيف 2016 مقابل 90 مليون يورو، وينتهي عقده بصيف 2021.وقد سجل البيبيتا منذ ذلك الحين، 63 هدفًا في 139 مباراة، ثمانية منها جاءت في الموسم الحالي.وأبدى أكثر من نادٍ رغبة في ضم هيغواين هذا الصيف، من بينها نيوكاسل وولفرهامبتون الإنكليزيين، إضافة إلى ريفربليت الأرجنتيني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوفنتوس يحدد سعرًا مفاجئًا لبيع هيغواين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوفنتوس يحدد سعرًا مفاجئًا لبيع هيغواين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).