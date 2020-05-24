2020/05/24 | 21:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف عضو مفوضية الانتخابات السابق، عادل اللامي، الأحد، أن بعض القوى السياسية لا تريد اجراء الانتخابات المبكرة.وقال اللامي في حديث متلفز لقناة “العهد”، إن “المفوضية ممثلة للكيانات السياسية وعملية اختيار القضاة والبعض لديه ميول سياسية”، مبينة أنه “لا تتوفر إرادة لدى بعض الكتل السياسية لاجراء الانتخابات المبكرة”.وأردف، أن “عملية اختيار المدراء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو سابق بمفوضية الانتخابات: بعض القوى السياسية لا تريد اجراء الانتخابات المبكرة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو سابق بمفوضية الانتخابات: بعض القوى السياسية لا تريد اجراء الانتخابات المبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).