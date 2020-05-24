أنباء عن تسجيل 23 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المثنى

2020/05/24 | 21:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز افاد مصدر طبي من محافظة المثنى، الاحد، بتسجيل 23 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.وقال المصدر لـ”العهد نيوز”، إن “الكوادر الطبية في محافظة المثنى سجلت 23 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة”.واضاف أن “المصابين دخلوا غرف الحجر الصحي لتلقي العلاج”.

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