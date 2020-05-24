رسالتان بخط الكاظمي.. مستشار رئيس الحكومة يكشف عن ملفات الجولة الخليجية

2020/05/24 | 21:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرحدّد المستشار المالي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح، الأحد، الملفات التي طرحها مبعوث رئيس الوزراء وزير المالية خلال زيارته إلى السعودية والكويت.

قال صالح إن وزير المالية سلم الرياض والكويت رسالتين كتبهما الكاظمي

وقال صالح في تصريح، 24 آيار/مايو، "إن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي أطلع المسؤولين في الدولتين، السعودية والكويت على المصاعب المالية التي يواجهها العراق حاليا بسبب جائحة كورونا وانغلاق الاقتصاد العالمي وتدهور أسواق النفط".

وأضاف، أن "زيارة مبعوث رئيس الوزراء تصب في تمتين أواصر حسن الجوار مع بلدان المحيط الإقليمي كافة، لاسيما تلك البلدان من شركاء العراق في منظمة أوبك لبيان أوجه التعاون الاقتصادي المشترك بما يخدم مصالح البلدان ذات العلاقة".

وأشار، إلى أن "الوفد العراقي طرح خلال زيارته إلى السعودية والكويت ملفات التعاون في مجالات الطاقة والتعاون المالي ومجالات التجارة والاستثمار"، موضحًا أن "الدبلوماسية الاقتصادية العراقية تسعى لبناء أواصر الثقة ومد جسور التعاون بما يحقق الازدهار المستدام بين العراق وبلدان المنطقة كافة".

وسلم الوفد العراقي برئاسة وزير المالية علي عبد الأمير علاوي رسالة نصية مكتوبة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، ثم أجرى جلسة مباحثات مغلقة لبلورة خطوات عمليّة من شأنها "تسريع وتيرة التعاون بين البلدين في مختلِف المجالات، ولاسيّما في المجال الاقتصاديّ، وموضوع الموقف العالميّ لأسعار النفط في ظلّ هُبُوط الأسعار بسبب جائحة كورونا، وأهمّية الالتزام باتفاق دول أوبك+روسيا، وتخفيض الإنتاج لضمان تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط"، كما سلم علاوي رسالة رئيس الوزراء إلى نظيره الكويتي صباح الخالد.

ونفى وزير المالية، في وقت سابق، اقتراض العراق 3 مليارات دولار من الرياض لدفع رواتب الموظفين، فيما دعا الموظفين إلى "قبول التضحيات" خلال الفترة المقبلة.

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