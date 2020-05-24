ولادة ثلاثة توائم في ذي قار

2020/05/24 | 21:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، الاحد ، عن ولادة ثلاثة توائم في مستشفى الشطرة العام بعملية جراحية قيصرية .وقالت الدائرة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” فريق طبي في مستشفى قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار ، تمكن من اجراء عملية جراحية قيصرية لامرأة لولادة ثلاثة توائم […]

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