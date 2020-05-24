بغداد تشهد اجراءات مشددة مع

2020/05/24 | 22:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، باستمرار العمل في نظام الاستثناءات من قرار حظر التجول المفروض حاليا ضمن اجراءات منع تفشي فيروس كورونا، مشيرا في ذات الوقت الى اتخاذ اجراءات مشددة بحق من يستغل هذا الاستثناء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عمليات بغداد اتخذت إجراءات مشددة بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة تقضي بمحاسبة كل شخص يستغل الاستثناءات التي منحت للصحفيين والكوادر الطبية والأجهزة الأمنية لأغراض شخصية".

واوضح المصدر، أن "الاستثناءات مستمرة، ولا توجد نية لدى القيادة بإلغاءها"، موضحا في الوقت نفسه أن "القوات الامنية والسيطرات المرابطة تعمل حاليا بتخويل قيادة عمليات بغداد، المتضمن اتخاذ اجراءات قانونية بحق من يستغل الاستثناء".

وتعمل بعض الفئات المستثناة من نظام الحظر على استغلال هوية المهنة بالتجول في العاصمة "مع العائلة والاطفال" بدون واجب رسمي.

ووجه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، في وقت سابق مساء اليوم الاحد، بتشديد اجراءات حظر التجوال في البلاد مع رتفاع اعداد الإصابات المشخصة بفيروس كورونا، وفقا لبيان مقتضب صدر عن مكتبه.

كما حذرت قيادة عمليات بغداد، في بيان صدر اليوم، جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والصحفيين والمؤسسات الاعلامية الممنوحين استثناءات للحركة بأنها ستتخذ الاجراءات القانونية والغرامات لكل مِن يستخدم الاستثناء خارج المهام الرسمية التي منح مِن اجلها الاستثناء.

وأعلنت الحكومة العراقية، فرض حظر تجوال شامل في عموم البلاد لمدة أسبوع، يشمل عطلة عيد الفطر، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وسجل العراق منذ تفشي الفيروس في اذار الماضي ٤٤٦٩ اصابة بفيروس كورونا،ارتفعت وتيرتها خلال الايام الماضية

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