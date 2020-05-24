مسؤول امني لـ” العهد نيوز” ثلاثة انتحاريين من مجرمي داعش يفجرون انفسهم باشتباكات مسلحة شرقي الفلوجة

2020/05/24 | 22:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن معاون امر لواء 27 للحشد الشعبي ابو حيدر الطليباوي، اليوم الاحد، عن قيالم ثلاثة من انتحاريين من مجرمي داعش يرتدون احزمة ناسفة بتفجير انفسهم اثر اشتباكات مسلحة شرقي مدينة الفلوجة .وقال الطليباوي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان” قوة من لواء 27 للحشد الشعبي اشتبكت مع عناصر من خلايا مجرمي […]

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