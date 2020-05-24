تقرير: مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال قتلت 41 شخصاً بكورونا

2020/05/24 | 22:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن مباراة ليفربول وضيفه أتلتيكو مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، تسببت في وفاة 41 شخصا بعد إصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد.وحسب الصحيفة البريطانية، فقد فارق الحياة 41 شخصا خلال 25 و35 يوما بعد تواجدهم على مدرجات ملعب “أنفيلد”، خلال المباراة الجماهيرية […]

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