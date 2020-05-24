صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي لـ 71 اصابة بفيروس كورونا سجلت اليوم

2020/05/24 | 22:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

اصدرت دائرة صحة الرصافة في العاصمة بغداد، الاحد، بياناً اوضح التوزيع الجغرافي للاصابات الـ7...





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