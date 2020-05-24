قريباً: “مكتبة المنفى” من “المتحف البريطاني” إلى “جامعة الموصل”

2020/05/24 | 22:09 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات تناولَت “BBC” البريطانية، شخصيّة ثقافية في مادّة مطوّلة، كان “أدموند دو قال” هو الطرف المعني في المادة كلّها، وذلك تزامناً مع عرضه لعمل فني في #المتحف_البريطاني.العمل التركيبي، اسمه “مكتبة المنفى”، يحاول من خلاله…

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