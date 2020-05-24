البابا يطل على زوار ساحة القديس بطرس للمرة الأولى منذ نحو 3 أشهر

2020/05/24 | 22:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..عاد الناس إلى ساحة القديس بطرس اليوم لالتماس البركة من البابا فرنسيس الذي أطل عليهم من شرفته للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر حيث دعا إلى عام من التدبر في شؤون البيئة.والتزم الزائرون بقواعد التباعد الاجتماعي ووضع معظمهم الكمامات.وألقى البابا عظته عبر الإنترنت من مكتبته وشاهدها الحضور في الساحة على شاشات […]

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