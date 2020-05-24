ترامب يلعب الغولف رغم موت 100 ألف أمريكي بسبب كورونا

2020/05/24 | 22:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قالت وكالة “رويترز” أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، يحاول أن يثبت سيطرته على تفشي فيروس كورونا في البلاد وأن الولايات المتحدة تعود تدريجياً إلى طبيعتها.ووفقا للوكالة، فقد تم نقل الرئيس الأمريكي من البيت الأبيض إلى نادي الغولف الوطني، حيث كان مرتديا قبعة بيضاء وقميص لكن دون كمامة.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي لعب […]

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