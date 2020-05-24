مؤكدا ضرورة الإلتزام بالحظر الكلي.. رسالة للبصريين من المحافظ

2020/05/24 | 22:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز وجه محافظ البصرة، أسعد العيداني، اليوم الأحد، رسالة إلى البصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك، وارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، فيما شدد على ضرورة الإلتزام بالحظر الكلي.وقال العيداني، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه: “نهنىء الشعب العراقي والامة الاسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك سائلين المولى العلي القدير أن يمن […]

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