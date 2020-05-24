للمرة الثانية ..مجهولون يحرقون مقر العصائب في ميسان والحركة تتهم

2020/05/24 | 22:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ميسان هاجم مجهولون مقر حركة عصائب أهل الحق في محافظة ميسان ، الأحد، وقاموا بإحراقه مجددا،فيما اتهمت الحركة من تسميهم "الجوكرية" بالمسؤولية.وقال ناشطون إن من أحرق المقر رفع صورا للمرجع محمد الصدر، والد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري.وقال القيادي في الحركة جواد الطليباوي في بيان، " مرة أخرى يتطاول الجوكرية عملاء أمريكا على عرين الأبطال والمضحين مقر حركة عصائب أهل الحق في ميسان ويقومون باقتحامه وإحراقه ".وتعرض المقر للإحراق في بداية التظاهرات العراقية، كما قتل خلال أعمال العنف مسؤول العصائب في المحافظة وسام العلياوي وشقيقه.و"الجوكر" هو اللفظ الذي يستخدمه إعلام الميليشيات لوصف المتظاهرين العراقيين، لكن مدونين عراقيين قالوا إن عملية الإحراق جاءت "ردا على رفع صور وسام العلياوي" على المقر.وقال المدونون إن مهاجمي المقر رفعوا صورة محمد الصدر، والد مقتدى الصدر، على المقر، بعد إحراقه وإنزال صور العلياوي.وأعلن قبل أيام اكتمال ترميم المقر المحترق، ورفع صور العلياوي عليه.

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