الملا: هل سنطالب بدماء 900 شاب من الانبار ذبحهم داعش أم الموضوع

2020/05/24 | 22:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتسأل رئيس تجمع علماء العراق، خالد الملا، اليوم الاحد، عما اذا كانت المطالبة بدماء 900 شاب من اهالي الانبار ذبحهم تنظيم داعش في سوريا، أمر مشروع أم أنه "قديم وسخيف"، في إشارة إلى تغريدة للإعلامي أحمد الملا طلال الذي اعتبر ان مطالبة السعودية بدماء العراقيين من ضحايا الإرهاب موضوع "قديم وسخيف".وغرد الملا على حسابه بموقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلا ان "قناة العربية تعرض حواراً مع الإرهابي التكفيري عبد الناصر قرداش وهو يعترف أنهم أخذوا من شباب الأنبار 900 شاب وذبحوهم وقتلوهم غدراً في في مناطق النفوذ الداعشي بسوريا بعد أن أعلنوا توبتهم".وأضاف "هل نجد أحداً يطالب بدمائهم أم سيُصنف الموضوع تحت بند شيء قديم وسخيف".​قناة العربية تعرض حواراً مع الإرهابي التكفيري عبدالناصر قرداش وهو يعترف أنهم أخذوا من شباب الأنبار ٩٠٠ شاب وذبحوهم وقتلوهم غدراً في في مناطق النفوذ الداعشي بسوريا بعد أن أعلنوا توبتهم هل نجد أحداً يطالب بدمائهم أم سيُصنف الموضوع تحت بند شيء قديم وسخيف . pic.twitter.com/oTG90QIiS0— د.الشيخ خالد الملا (@d_k_almulla) May 24, 2020​​​

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