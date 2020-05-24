الرصافة تعلق على ارتفاع حصيلة كورونا: بعض المواطنين تسببوا بكوارث وتجاهلوا تحذيراتنا

2020/05/24 | 22:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت دائرة صحة الرصافة في بغداد، اليوم الاحد، ان بعض المواطنين لم تنفع معهم التحذيرات وتسببوا بكارثة رفعت اعداد الاصابات بفيروس كورونا.وذكرت الدائرة في بيان لها، أطلعت عليه “يس عراق”، ان “كوادر الصحة استطاعت خفض اعداد الاصابات وسيطرت على الامر، لكن تجاهل بعض المواطنين لتحذيراتنا اعاد الامور الى مستوى الخطورة، وهؤلاء […]

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