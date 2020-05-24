حقوق الإنسان تعلق على تقييد عمل الصحفيين رغم الاستثناءات

2020/05/24 | 22:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز علقت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الأحد، على تقييد عمل الصحفيين رغم الاستثناءات الممنوحة لهم، فيما وجهت رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، إن “حرية الصحافة حق اساسي ودستوري”.وأضاف الغراوي: “وعلى رئيس الوزراء تسهيل مهام الاسرة الصحفية ومنع […]

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