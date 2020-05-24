صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي لـ 71 اصابة بفيروس كورونا سجلت اليوم

2020/05/24 | 22:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اصدرت دائرة صحة الرصافة في العاصمة بغداد، اليوم الاحد، بياناً اوضح التوزيع الجغرافي للاصابات الـ71 المسجلة بفيروس كورونا اليوم.وقال مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “الدائرة سجلت 71 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 34 اصابة بمدينة الصدر ليرتفع العدد التراكمي للإصابات الى […]

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