الطيران المدني توضح حقيقة استئناف الرحلات الجوية

2020/05/24 | 22:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت سلطة الطيران المدني، اليوم الاحد، استئناف الرحلات الجوية بدءًا من شهر حزيران المقبل.

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