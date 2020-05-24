الكاظمي: واثقون من تجاوز ازمة كورونا على الرغم من التحديات الاقتصادية

2020/05/24 | 22:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

طرح عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كريم عليوي، الاحد 24-5-2020، خارطة طريق لإخراج القوات الأمريكية، من دون اللجوء الى خيار المقاومة.

وقال عليوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الأمريكية تنظر للعراق وقواعده ال

بغداد اليوم-بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، فيصل العيساوي، الاحد 24-5-2020، ان اموال النظام السابق صدام حسين المحجوزة والمجمدة في البنوك الخارجية لا تتجاوز المليار دولار وهناك تحركات جدية لاستعادتها.

وقال العيساوي في حديث خص به (بغداد ال

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، الاحد 24-5-2020، رسالة تهنئة "نصية" بحلول عيد الفطر للشعب العراقي ارسلت الى خطوط هواتفهم المحمولة.

وجاء في نص الرسالة " أطيب التهاني بعيد الفطر المبارك، أشكركم على الالتزا

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