تسجيل 3 اصابات جديدة بكورونا في اربيل

2020/05/24 | 22:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ اربيل

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الاحد، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في اربيل .

وقالت الوزراة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في أربيل لسيدة تبلغ من العمر(38) عاماً، ورجلين يبلغان من العمر (50، 39) عاماً".

وأضاف أن "السيدة المصابة هي زوجة الرجل المصاب بالأمس وهم من سكنة حي كولان والمصابين الآخرين هم حراس أمنيين في بغداد وعادوا الى اربيل واحدهم يسكن في حي الموظفين والثاني في توبزاوة مركز ناحية رزكارى".

بغداد اليوم _ بغداد

اصدرت دائرة صحة الرصافة في العاصمة بغداد، الاحد، بياناً اوضح التوزيع الجغرافي للاصابات الـ71 المسجلة بفيروس كورونا اليوم.

وقال مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن &qu

بغداد اليوم _ كربلاء

اصدرت دائرة صحة كربلاء، اليوم الاحد، توضيحا لتفاصيل الحالات الـ 18 المؤكد اصابتها اليوم بكورونا وتوزيعها في المحافظة.

وذكرت دائرة الصحة، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "18 إصابة جديدة بفيروس كُورونا جرى

بغداد اليوم- بغداد

أوضح مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، الاحد (24 أيار 2020)، التوزيع الجغرافي لحالتي وفاة و 63 اصابة سجلت اليوم بفيروس كورونا في جانب الكرخ.

وقال الحجامي في منشور عبر صفحته بـ"فيسبوك"، إنه "اليوم فقدنا مريضين للاسف

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