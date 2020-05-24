الصحة العالمية: تسجيل 110 آلاف إصابة جديدة بكورونا في العالم خلال يوم

2020/05/24 | 22:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت منظمة الصحة العالمية مساء اليوم الأحد، تسجيل نحو 110 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال اليوم الماضي.وأفادت إحصائيات منظمة الصحة العالمية المنشورة على موقعها الإلكتروني، بأن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفعت بواقع 109885 حالة جديدة لتصل إلى 5206614.وتشير بيانات المنظمة إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن عدوى […]

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