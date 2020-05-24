الحشد الشعبي يستجيب لمناشدة مدينة الصدر وينفذ حملة تعفير

2020/05/24 | 22:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استجابت معاونية الدعم اللوجستي لهيئة الحشد الشعبي، الاحد، لمناشدة أهالي مدينة الصدر وقامت بعملية تعفير وتطهير منطقة السبعينيات للحد من انتشار فيروس كورونا.وكان لأهالي المنطقة مشاركة فاعلة في عملية التعفير، مشيدين باستجابة الحشد الشعبي.

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