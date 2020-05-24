اللواء الاول بالحشد يعقد اجتماعا أمنيا موسعا في ديالى لبحث الاستمرار بمطاردة “داعش”

2020/05/24 | 22:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد الحشد الشعبي، الاحد ، اجتماعا موسعا ضم شيوخ العشائر والمختارين في مناطق شرقي ديالى لبحث تطورات الوضع الأمني والاستمرار في مطاردة فلول “داعش”.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، إنه من اجل القضاء على الخلايا النائمة لداعش وللتعاون المستمر بين شيوخ العشائر والمختارين الكرام مع الحشد الشعبي والاجهزة الامنية تم عقد

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