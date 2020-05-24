الصحة العالمية : كورونا مختلف في أفريقيا.. نسب إصابات صادمة

2020/05/24 | 22:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية نشرت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الاحد، نتائج بحوث ميدانية اجرتها منظمة الصحة العالمية على طبيعة انتشار وباء كورونا في قارة افريقيا، مقارنة مع حالة الفيروس في قارة أوربا.وقالت المنظمة في بيانات نقلتها شبكة “سكاي نيوز”، انه “بسبب الاختلافات في العمر ، لم تشهد افريقياً ارتفاع أعداد الإصابات المدمرة للعديد من البلدان على الرغم من أنظمتها الصحية الهشة”، وتوفي أكثر من 3100 شخص من COVID-19 في جميع أنحاء القارة البالغ عددهم 1.3 مليار شخص، بينما تعافى 41473 شخصًا منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في القارة قبل 14 أسبوعًا.

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