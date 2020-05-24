كورونا يتوغل في أربيل.. تسجيل إصابات جديدة بالفيروس المستجد

2020/05/24 | 22:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الاحد، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في اربيل .وقالت الوزارة في بيان تلقته “العهد نيوز”، إنه “تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في أربيل لسيدة تبلغ من العمر(38) عاماً، ورجلين يبلغان من العمر (50، 39) عاماً”.وأضاف أن “السيدة المصابة هي زوجة الرجل […]

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