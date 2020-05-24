العميد يحيى رسول يصدر بياناً بشأن تشديد اجراءات الحظر الشامل

2020/05/24 | 22:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اصدر الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، العميد يحيى رسول، الأحد، بياناً بشأن تشديد اجراءات حظر التجوال الشامل.وقال رسول، في البيان الذي تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، إنه “بعدما لوحظ عدم الإلتزام بإجراءات حظر التجول الوقائي، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه الأجهزة الأمنية بتشديد اجراءات الحظر الشامل حفاظاً […]

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