عن -المبدعون والثرثارون- للأديب د. جميل الدويهي من كتابه الفكري- هكذا حدثتني الروح- - نبيل عودة

2020/05/24 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نبيل_عودة ضمن مشروع الأديب د.



جميل الدويهي صاحب موقع "أفكار اغترابيّة" للأدب المهجريّ الراقي – سيدني/ استراليا، قام عدد من الأدباء العرب بتناول مواضيع نشرت في كتاب فكري له بعنوان" هكذا حدثتني الروح".



وقد وقع اختياري عن نص له من الكتاب بعنوان "المبدعون والثرثارون"، رأيت به تعبيرا عن واقع تكاثر الثرثرة التي بدأت تنتشر بتوسع مقلق في ثقافتنا العربية بكل انحاء العالم العربي، مما يقتضي تضافر جهود أدبية جبارة لإعا ......





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