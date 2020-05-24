من نقد الدين إلى وحدة الأديان في الثقافة الاسلامية(8) - ميثم الجنابي

2020/05/24 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ميثم_الجنابي فكرة وفلسفة وحدة الأديان الصوفيةلقد كان نقد الأديان في الثقافة الإسلامية يصب في مرجعية رؤيتها الذاتية عن وحدة المعقول والمنقول.



وهي مرجعية شاطرها الجميع كل بمقدار تحسسه وعقله وتذوقه لها.



من هنا تشابه جميع فرق الإسلام في المستوى الحسي وتنافرها في المستوى العقلي واقترابها في مستوى الذوق تجاه نقد الأديان والإقرار بوحدتها في نفس الوقت.لهذا لم ينحصر نقد الأديان في علم دون آخر.



وإذا كان الكل ......





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