حسب التوزيع الجغرافي ..الحجامي : وباء كورونا انتشر في عموم مناطق الكرخ

2020/05/24 | 22:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلن مدير عام دائرة صحة بغداد ، الكرخ، جاسب لطيف الحجامي، انتشار فيروس كورونا في كل مناطق الكرخ.وقال الحجامي في منشور على صفحته في الفيسبوك "لازلت عند رأيي بعدم جدوى نشر العناوين لكون كل مناطق الكرخ بدأت تسجل إصابات بدون استثناء ولا توجد منطقة فيها و أخرى لا ويفترض بسكنة كل المناطق أخذ الحيطة والحذر دون استثناء".وأضاف "اليوم فقدنا مريضين للاسف الشديد بعد معاناة في ردهات الانعاش وكانت الحالة الاولى لرجل من سكنة السيدية محلة ٨٢١ ز ٣١ والحالة الثانية امرأة ،من سكنة جانب الرصافة ،الشعب الثعالبة محلة ٣٦٣ ز ٥٧ ولدينا ايضا حالات في الانعاش بينهم أحد الاطباء الاختصاص".وبين ان الاصابات شملت المناطق التالية:-السيدية/محلة٨٢١- الخضراء/محلة/ ٦٣٥- الشالجية الزراعي محلة ٤٠٥- الغزالية/ محلة٦٥٧- المنصور/محلة ٦١٣و٦١٥- الكاظمية/محلة٤٢٣و٤٢١- حي الجهاد /محلة٨٩١- العطيفية/محلة ٤٠٩-الحرية/ محلة٤٢٤و٤١٨- حي الجوادين /محلة٦٢٠-حي الاندلس/محلة٦١٧و٦١١- الوشاش/محلة٦١٥- حي الاعلام/محلة٨٥٥- السويب/محلة٨٧١-العامرية/محلة٦٣٤و٦٣٦- الحارثية/محلة٢١١- الشعلة الاولى/محلة٤٤٨- التاجي/ابو عظام/قرية رشيد اليوسف- ابو غريب/قرية الذهب الابيض/قرب جامع الامام علي (ع).يشار الى ان وزارة الصحة والبيئة، أعلنت اليوم تسجيل 8 وفيات و197 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي الى 160 حالة وفاة و ٤٤٦٩ إصابة بينها ٢٧٣٨ حالة شفاء.ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأجهزة الأمنية بتشديد إجراءات الحظر الشامل لمنع تفشي وباء كورونا.

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