جونسون يعلن إعادة فتح المدارس الابتدائية في بريطانيا جزئياً من أول حزيران

2020/05/24 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-الزمان أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد أن المدارس الابتدائية البريطانية ستعيد فتح أبوابها جزئيا اعتبارا من أول حزيران/يونيو.في وقت تعلو اصوات النواب مطالبة باقالة كبير مستشاريه العلميين لخرقه تدابير العزال الامر الذي رفضه جونسون .وقال جونسون في مؤتمر صحافي إن العودة إلى مقاعد الدارسة ستقتصر في المرحلة الأولى على التلامذة الذين […]

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