معهد ووهان يقر بـ”بحوث الخفافيش” ويتهم ترامب بـ”الفبركة”

2020/05/24 | 23:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم معهد علم الفيروسات في مدينة ووهان الصينية؛ بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، توضيحات بشأن وجود ثلاث سلالات حية من فيروسات كورونا المرتبطة بالخفافيش في المنشأة البحثية.وأوضحت مديرة المعهد، وانغ وانيي، في مقابلة تلفزيوية مع قناة ” CGTN”، أن فيروس كورونا ليس مرتبطا على الإطلاق بالسلالات الفيروسية الثلاث، بخلاف ما تناقلته بعض […]

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