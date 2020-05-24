المعارضة البريطانية تدعو للتحقيق مع مستشار جونسون

2020/05/24 | 23:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز دعت المعارضة البريطانية للتحقيق مع دومينيك كامينغز مستشار رئيس الوزراء بوريس جونسون، وذلك في أعقاب الرحلة التي قام بها وسط إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا في البلاد.وقال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر اليوم الأحد، إن “هذا كان اختبارا لرئيس الوزراء، وهو فشل فيه”، مضيفا أن سكرتير الحكومة يجب أن يطلق […]

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