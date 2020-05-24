تسجيل 10 اصابات جديدة بكورونا في السليمانية

2020/05/24 | 23:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ اربيل

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الاحد، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في اربيل .

وقالت الوزراة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في أربيل لسيدة تبلغ من ال

بغداد اليوم _ بغداد

اصدرت دائرة صحة الرصافة في العاصمة بغداد، الاحد، بياناً اوضح التوزيع الجغرافي للاصابات الـ71 المسجلة بفيروس كورونا اليوم.

وقال مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن &qu

بغداد اليوم _ كربلاء

اصدرت دائرة صحة كربلاء، اليوم الاحد، توضيحا لتفاصيل الحالات الـ 18 المؤكد اصابتها اليوم بكورونا وتوزيعها في المحافظة.

وذكرت دائرة الصحة، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "18 إصابة جديدة بفيروس كُورونا جرى

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