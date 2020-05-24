القبض على احد قيادات داعش في ناحية الحويجة

2020/05/24 | 23:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ كركوك

أعلنت قيادة فرقة الرد السريع، اليوم الاحد، القبض على قيادي في تنظيم داعش في قضاء الحويجة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعملية نوعية لأبطال فوج الاستطلاع والمهمات واستخبارات فرقة الرد السريع، تمكنوا من القاء القبض على قيادي في تنظيم داعش الارهابي في ناحية العباسي التابعة الى قضاء الحويجه".

بغداد اليوم _ بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، الأجهزة الأمنية بتشديد اجراءات الحظر الشامل وفق بيان صادر عن مكتبه، وذلك بعد تسجيل 8 وفيات و197 اصابة بفيروس كورونا على مستوى البلاد اليو

بغداد اليوم- نينوى

كشف مصدر أمني من محافظة نينوى، الاحد (24 أيار 2020)، عن تفاصيل جريمة مروعة حدثت في قضاء مخمور شرقي محافظة نينوى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "جريمة قتل حدثت في ناحية (القراج قريه بونجينه) التابعة لقضاء مخمور شرقي محا

بغداد اليوم- بغداد

حذر القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، إدريس حاج عادل ، الاحد (24 أيار 2020)، من انفلات الوضع الامني جنوب محافظة كركوك، داعيا "لاطلاق حملة عسكرية بالتنسيق بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة للقضاء على فلول تنظيم داعش

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