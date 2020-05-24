الحشد والقوات الأمنية ينهيان عملية ناجحة شمال غرب تكريت

2020/05/24 | 23:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انهت قطعات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الاحد ، عملية واسعة لملاحقة فلول داعش شمال غرب تكريت.
وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، قوة من اللوائين ٣٥ و42 بالحشد الشعبي وقيادتي عمليات صلاح الدين للحشد والجيش وقوات سوات بإسناد الكتيبة الرابعة لمقاومة الدروع للحشد وطيران الجيش باشرت، صباح اليوم، بتنفيذ عملية شمال غرب
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وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، قوة من اللوائين ٣٥ و42 بالحشد الشعبي وقيادتي عمليات صلاح الدين للحشد والجيش وقوات سوات بإسناد الكتيبة الرابعة لمقاومة الدروع للحشد وطيران الجيش باشرت، صباح اليوم، بتنفيذ عملية شمال غرب
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد والقوات الأمنية ينهيان عملية ناجحة شمال غرب تكريت) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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