2020/05/24 | 23:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة الرصافة ترد على أنباء إصابة 40 منتسباً من كوادرها بكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/24 | 23:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة ترد على أنباء إصابة 40 منتسباً من كوادرها بكورونا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة ترد على أنباء إصابة 40 منتسباً من كوادرها بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).