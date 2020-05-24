السليمانية تسجل عشر اصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/05/24 | 23:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت محافظة السليمانية في اقليم كوردستان العراق، مساء الاحد، عشر اصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الاصابات في المحافظة خلال 24 ساعة الماضية الى 18 حالة.

وقالت وزارة الصحة بالاقليم، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "محافظة السليمانية سجلت، مساء اليوم، عشر اصابات جديدة بفيروس كورونا لأربع نساء وستة رجال"، مبينة أن "سبع منهم ملامسين لحالات سابقة".

وأوضحت أن "اعمار النساء المصابات ٦٣ و ٥٧ و ٤٢ و ٣٧ عاما، بينما اعمار الرجال المصابين ٦٨و ٦٠ و ٤٧ و ٣٢ و ٢٩ و ٢٦".

واشار بيان صحة كوردستان، الى أن "تسع اصابات من سكنة مدينة السليمانية، ومصاب واحد من ناحية حاجي آوا"، مطالبا المواطنين "الالتزام بالتعليمات الصحية من اجل حياة صحية بعيدة عن الاصابة بفيروس كورونا".

وسجلت محافظة السليمانية، امس السبت، ثمان حالات اصابة من بينهم خمس نساء و 3 رجال وتم اجراء الفحوصات المختبرية لهم وهم من اهالي المدينة، فيما اعلنت، شفاء 17 مصابا بالفيروس.

وسجل اقليم كوردستان الى الان 476 مصابا؛ توفي منهم 5 مصابين؛ فيما اكتسب 386 مصابا منهم الشفاء التام، مع بقاء 85 مصابا تحت الرعاية الطبية.

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