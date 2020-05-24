صحة الاقليم ترفع اصابات اليوم بفيروس كورونا الى 10 بعد تسجيل 3 اخرى

2020/05/24 | 23:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اربيل اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان ، تسجيل ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الاصابات التي تم تسجيلها في المحافظة خلال ساعات قليلة الى عشر حالات مؤكدة.وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم تسجیل ثلاث اصابات اخری بفیروس کورونا فې محافظة اربیل"، مبينة أن "احدى هذه الاصابات إمرأءة تبلغ من العمر 38 عاما، واصابتين لرجلین بعمر 55 و 39 عاما".واوضحت أن "المصابین من سکنة أحياء كولان وفرمانبران وتوبزاو فې مرکز ناحیة رزكاری"، مشيرة الى أن "الرجلين المصابين عادا من بغداد مؤخرا".وكانت محافظة اربيل ، سجلت في وقت سابق اليوم، سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا، لثلاث فتيات ورجلين وطفلين.وسجلت كردستان الى الان (476) مصابا؛ توفي منهم (5) مصابين؛ فيما اكتسب (386) مصابا منهم الشفاء التام، لافتا الى بقاء (85) مصابا تحت الرعاية الطبية.

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