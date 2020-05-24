2020/05/24 | 23:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اعتادت سامسونغ أن تطلق كل مدة نموذجا من الهواتف المصفحة المخصصة لشريحة واسعة من المستهلكين، لكنها قررت هذا العام تخصيص هذه الأجهزة للعسكريين وقوات الجيش ورجال المهمات الخاصة.ولتحقيق هذه الغاية طورت سامسونغ هذا العام هاتف S20 Tactical Edition الذي جاء نسخة معدلة عن أجهزة S20 الشهيرة.ويمتاز الهاتف الجديد بأنه محمي من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على احدث هواتف سامسونغ المخصصة للعسكريين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على احدث هواتف سامسونغ المخصصة للعسكريين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).