آخر صيحات موضة “كورونا”.. كمامات من جلود الأفاعي

2020/05/24 | 23:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابتدع أحد المصممين في الولايات المتحدة طريقة مبتكرة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد بصناعة كمامات من جلود الثعابين، من خلال صورة لحصان يضع حمالة صدر نسائية كقناع للوجه.واستلهم براين وودز، الذي يملك شركة “آل أميريكان غيتور بروداكتس”، تصميم أقنعة للوجه مصنوعة من جلود هذه الزواحف بهدف القضاء على غزو الثعابين والإيغوانا التي تضر بالنظام البيئي […]

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