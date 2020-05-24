 افتتاح مستشفى في قلعة سكر لمعالجة مصابي كورونا

2020/05/24 | 23:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..افتتحت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الاحد ، مستشفى سعة 30 سريرا في قضاء قلعة سكر شمالي المحافظة ، مخصص لمعالجة مصابي فيروس كورونا ، بحضور محافظ ذي قار ، وعدد من اعضاء مجلس النواب ، ومدير شركة نفط ذي قار .وذكر بيان عن دائرة صحة ذي قار تلقت ( المستقلة […]

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