الإدارة الذاتية للحل: مناطقنا ستتأثر بتداعيات «قيصر» ما لم يتم فتح معبر اليعربية

2020/05/24 | 23:38 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربط المتحدث باسم الإدارة الذاتية “لقمان أحمي”، عدم تأثر مناطق شمال شرق سوريا بتداعيات قانون قيصر المزمع تطبيقه على سوريا مع بداية شهر حزيران/ يونيو الجاري، بإعادة فتح معبر اليعربية أمام المساعدات الإنسانية.وقال “لقمان…

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