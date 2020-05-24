صحة الرصافة توضح حقيقة إصابة 40 منتسباً من ملاكاتها بكورونا

2020/05/24 | 23:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت دائرة صحة الرصافة، اليوم الأحد، إصابة 40 منتسبا من ملاكاتها بفيروس كورونا.

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