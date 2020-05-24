2020/05/24 | 23:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين اخصائي الصحة العامة في دائرة صحة الرصافة الدكتور علي الطاهر، بأن لبس الكمامة هي السبيل الوحيد للقضاء على كورونا.وقال الطاهر في حديث لقناة “العهد” بأن “الصحة والاعلام وجهان لمحاربة كورونا” مبينا ان “زيادة الفحوصات وعمليات المسح الوبائي هي من أدت الى ارتفاع الإصابات في العاصمة”.واضاف “سنعمل على زيادة ردهات العزل الصحي بعد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخصائي بصحة الرصافة: لبس الكمامة هي السبيل الوحيد للقضاء على كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اخصائي بصحة الرصافة: لبس الكمامة هي السبيل الوحيد للقضاء على كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).