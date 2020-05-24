نقيب الصحفيين يدعو قيادة العمليات المشتركة لإعادة النظر بقرارها

2020/05/24 | 23:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي إلى أن قرار قيادة العمليات غير صحيح وندعو الى إعادة النظر فيه.وقال اللامي بأن “جميع الاعلاميين الذين يحملون هويات رسمية من النقابة او يعملون في قنوات رسمية سيسمح لهم بالحركة”.وأضاف “هناك عشرة خطوط تابعة للنقابة يمكن الاتصال عليها في حال تعرض أي صحفي للمضايقات الامنية”.

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