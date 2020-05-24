هولدرلين والمثالية الألمانية - حميد لشهب

2020/05/24 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حميد_لشهب تأليف: إرنست كسيرركان هولدرلين Johann Christian Friedrich Hö-;-lderlin (1770 – 1843) من الشعراء والأدباء الألمان المرموقين في زمانه.



عرفت أشعاره اهتماما كبيرا تحليلا ونقدا على الصعيد العالمي، وبقي وفيا في قافيته إلى إرث فلسفي جرماني كبير، استغله من بين من استغله هيدغر واشتغل عليه في كثير من نصوصه.لم ينتبه الباحثون إلى أهمية هولدرلين فيما يخص المثالية المبكرة بعد كانط إلا نهاية ال ......





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